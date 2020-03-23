Руководство Пакистана призвало армию для помощи в борьбе с коронавирусом

ИСЛАМАБАД, 23 марта. /ТАСС/. Правительство Пакистана привлекло армию для помощи в борьбе с распространением коронавируса в стране. Об этом говорится в опубликованном министерством внутренних дел в понедельник уведомлении.

Решение о привлечении вооруженных сил для помощи гражданским властям принято на фоне увеличения числа заболевших на территории Пакистана.

В соответствии с опубликованным документом федеральное правительство привлекает армию для оказания помощи гражданским властям в борьбе с коронавирусом в соответствии с 245-й главой конституции. Документ санкционирует развертывание вооруженных сил во всех провинциях Пакистана и в столице страны.

На данный момент в Пакистане выявлено 875 случаев заражения коронавирусом. Из них в Исламабаде - 15 заразившихся, в провинции Синд - 394, в Пенджабе - 246, в Белуджистане - 110, в Хайбер-Пахтунхве - 38 и в Гилгит-Балтистане - 72. По меньшей мере шесть человек умерли.