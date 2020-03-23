Зеленский перенес призыв на срочную службу из-за коронавируса

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский перенес весенний призыв на срочную службу в армии с апреля на май-июль. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на официальном сайте его офиса в понедельник.

"Внести в указ президента Украины <...> "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" изменения", - сказано в тексте документа. При этом уточняется, что призыв переносится с апреля на май-июль.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее официальное агентство Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Армия-информ" сообщало о том, что из-за распространения на Украине нового коронавируса призыв на срочную военную службу будет приостановлен на неопределенный срок.

На Украине зарегистрировано 73 случаев нового коронавируса, из них три летальных, один человек выздоровел.