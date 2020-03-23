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Распространение коронавируса нового типа

Зеленский перенес призыв на срочную службу из-за коронавируса

Весенний призыв отложен до мая-июля

КИЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский перенес весенний призыв на срочную службу в армии с апреля на май-июль. Соответствующий указ подписан главой государства и опубликован на официальном сайте его офиса в понедельник.

"Внести в указ президента Украины <...> "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" изменения", - сказано в тексте документа. При этом уточняется, что призыв переносится с апреля на май-июль.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее официальное агентство Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Армия-информ" сообщало о том, что из-за распространения на Украине нового коронавируса призыв на срочную военную службу будет приостановлен на неопределенный срок.

На Украине зарегистрировано 73 случаев нового коронавируса, из них три летальных, один человек выздоровел.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичРаспространение коронавируса нового типа
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