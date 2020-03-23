В Вологодской области увековечат память каждого из 15 тыс. похороненных красноармейцев

ВОЛОГДА, 23 марта. /ТАСС/. Вологодские поисковики, волонтеры и власти региона в рамках проекта "Возвращенные имена" создадут электронный реестр с данным о каждом из 15306 красноармейцев, которые были похоронены на территории области в годы Великой Отечественной войны. Захоронения отметят мемориальными знаками, а сведения о них предоставят всем регионам РФ и республикам бывшего СССР, где многие бойцы по-прежнему числятся пропавшими без вести, рассказал в понедельник заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

"Вологодский поисковый отряд провел большую работу по увековечению памяти погибших бойцов. В 2018 году вышел реестр воинских захоронений "Застывшие в граните", куда внесены имена 15306 красноармейцев с указанием имен, дат, мест рождения и смерти, воинских званий, сведений о семье, причинах смерти и мест захоронений. После издания этого реестра запущен проект "Возвращенные имена". Его идея - сформировать списки бойцов, покоящихся на территории области по регионам - где родились или откуда были призваны", - сообщил Богомазов на оперативном совещании областного правительства.

По его данным, проект близится к завершению, имеется электронный реестр poisk-vologda.ru с информацией о бойцах из 54 регионов России и всех республик бывшего Советского Союза. "Значение проекта очень велико. Мы планируем по окончании составления реестра опубликовать на сайте поискового отряда полностью всех поименно и по территориям, провести большое мероприятие с презентацией реестра", - сообщил заместитель губернатора.

О вкладе вологжан

Богомазов подчеркнул, что Вологодская область в годы Великой Отечественной войны внесла огромный вклад в дело Великой Победы, являлась тыловым регионом, стала главным госпитальным центром: здесь было 116 госпиталей, через них прошло 650 тыс. больных и раненых. Действовал крупнейший в Красной Армии распределительный эвакуационный пункт РЭП-95. Одновременно с этим в районе села Ошта велись боевые действия с 1941 по 1944 годы, красноармейцы сдерживали наступление финских войск. А после, вплоть до 1947 года, проводились работы по разминированию данной территории.

Во время войны на территории Вологодской области умерло от болезней и ран более 15 тыс. солдат Красной Армии, все из разных регионов страны. Многие родственники до сих пор не могут найти места захоронений, большое число этих бойцов числятся на родине без вести пропавшими. В рамках проекта будет создан перечень с точным указанием мест захоронений и фото. На территории области насчитывается 90 воинских захоронений. В рамках проекта планируется у каждого установить единообразные мемориальные знаки, на это потребуется около 700 тыс. рублей, предложил Богомазов.

"Область станет первым и единственным регионом России, где каждое воинское захоронение будет отмечено единообразным знаком. Надо постараться по возможности сделать эту работу до 9 мая", - поручил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.