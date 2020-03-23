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Распространение коронавируса нового типа

Полиция Мюнхена задержала мужчину по подозрению в намеренном распространении коронавируса

Отмечается, что 33-летний мужчина облизал автомат по покупке билетов, поручни в одном из поездов и на эскалаторе

БЕРЛИН, 23 марта. /ТАСС/. Полиция Мюнхена задержала местного жителя по подозрению в намеренном распространении коронавирусной инфекции. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении правоохранительных органов.

Как отмечается, 33-летний мужчина облизал автомат по покупке билетов, поручни в одном из поездов и на эскалаторе. Все свои действия он снимал на камеру и распространил видео затем в соцсетях, утверждая, что заражен вирусом.

Полиция установила личность подозреваемого и временно задержала его. Против него возбуждено дело по подозрению в нанесении опасных телесных повреждений.

Всего с 22 марта полиция Мюнхена провела 4 тыс. проверок в связи с распоряжением властей Баварии об ограничении на передвижения граждан. Было выявлено 200 нарушений. Людям с 21 марта запрещается в Баварии без веской причины покидать дома. Разрешается пойти на работу, к врачу, пойти в аптеку или магазин за продуктами, заниматься спортом на свежем воздухе, но либо в одиночку или с членами семьи и избегая определенных общественных мест.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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