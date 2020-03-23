В Росгвардии не выявлено случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Случи заражения коронавирусом среди сотрудников Росгвардии в настоящее время не выявлены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время в войсках национальной гвардии РФ случаев заболевания новой коронавирусной инфекции нет", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что в понедельник в Москве состоялось рабочее совещание оперативного штаба Росгвардии по профилактике коронавирусной инфекции в войсках, который возглавил заместитель директора Росгвардии Алексей Кузьменков.

"В рамках проводимой работы налажен круглосуточный обмен оперативной информацией по вопросам борьбы с распространением инфекции, войска взаимодействуют с координационным советом при правительстве РФ, оперативными штабами субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти", - сказал Кузьменков.

В ведомстве также отметили, что в Росгвардии проводится комплекс барьерных мероприятий, предусматривающий измерение температуры и опрос жалоб по прибытии на службу. Кроме того, инфекционные отделения госпиталей ведомства приведены в готовность к приему пациентов, созданы резервы медикаментов и дезинфицирующих средств. Для работы в условиях строгого противоэпидемического режима, на случай осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки сформированы противоэпидемические бригады.