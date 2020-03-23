Для акции "Дорога памяти" оцифровано около 400 тыс. документов воронежских ветеранов войны

ВОРОНЕЖ, 23 марта. /ТАСС/. Около 400 тыс. документов участников Великой Отечественной войны оцифровано в Воронежской области для размещения в мультимедийной галерее "Дорога памяти" в рамках проекта Минобороны РФ. Работа по сбору данных продолжится до 9 мая 2020 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Западного военного округа.

"Мобильные военные группы наравне с сотрудниками военного комиссариата Воронежской области уже оцифровали фотографии, письма и документы свыше 100 ветеранов войны и более 300 тружеников тыла. Всего за время проведения акции оцифровано около 400 тысяч документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галереи "Дорога памяти", - уточнили в пресс-службе.

В числе тысяч документов по участникам войны военнослужащие бригады связи оцифровали фотографии живых тружеников тыла и ветерана войны Нины Васильевны и Василия Яковлевича Батоговых. Василий Яковлевич был призван в первые дни войны со школьной скамьи Украинской СР и прошел всю войну штурманом дальней авиации. Так за годы войны общий налет Василия Яковлевича составил более 10 оборотов вокруг земли.

Мобильные группы по оцифровке документов бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа до 9 мая посетят еще более 100 семей ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны в рамках проекта "Дорога памяти". Ежедневно базу данных оцифрованных документов фронтовиков пополняют свыше 150 человек и передают сведения о своих близких или родственниках, внесших вклад в Великую Отечественную войну.

Мультимедийная галерея "Дорога памяти", где будут храниться документы, откроется на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" в Московской области к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.