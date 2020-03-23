Больницы Санкт-Петербурга дополнительно получат около 150 аппаратов ИВЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) Петербурга выделит свыше 500 млн рублей на закупку дополнительного медицинского оборудования для городских больниц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Планируется закупить около 150 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщается на сайте территориального фонда ОМС.

"В связи с коронавирусной инфекцией за счет средств ТФОМС Санкт-Петербурга дополнительно будет закуплено медицинское оборудование. Планируется закупить около 150 единиц аппаратов ИВЛ. На эти цели будет потрачено более полумиллиарда рублей. Медицинское оборудование получат Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина, городские взрослые и детские стационары, городская станция скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Планируется также, что за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС для больниц будут закуплены облучатели-рециркуляторы для дезинфекции воздуха в помещении. В Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина, в Детскую городскую клиническую больницу №5 им. Н. Ф. Филатова, в Городскую больницу Святого Великомученика Георгия будет поставлено необходимое оборудование (бронхоскопы, рентген и УЗИ аппараты и т. д.) для оказания медицинской помощи пациентам с инфекционной патологией.

"Пандемия стала причиной увеличения нагрузки на медицинские учреждения Санкт-Петербурга, поэтому принято решение в марте 2020 года направить дополнительные средства ОМС в медучреждения города: 118 миллионов рублей на дополнительное финансирование поликлиник и 18 миллионов - Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина", - приводятся в сообщении слова директора ТФОМС Петербурга Александра Кужеля.

В Петербурге на сегодняшний день подтверждены 16 случаев новой коронавирусной инфекции. Два человека выздоровели и выписаны из больницы.