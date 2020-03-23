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Распространение коронавируса нового типа
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Во Франции за сутки умерли 186 человек от вызванного коронавирусом заболевания

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 186 человек умерли во Франции от вызванного коронавирусом заболевания за последние 24 часа, общее количество смертей на территории страны составило 860. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

"Общее число случаев заражения коронавирусом составило 19 856..., количество умерших - 860 человек, на 186 человек больше, чем вчера", - отметил он. Веран также пояснил, что всего во Франции госпитализировано 8675 человек, 2082 человека находится в реанимации.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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