Адвокаты Ассанжа потребуют освободить его под залог из-за угрозы коронавируса

ЛОНДОН, 23 марта. /ТАСС/. Адвокаты основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа на судебном слушании в среду будут требовать его освобождения под залог из-за угрозы, которую для здоровья заключенного представляет новый коронавирус. Об этом говорится в сообщении, распространенном WikiLeaks в понедельник.

"В среду, 25 марта, адвокаты Джулиана Ассанжа в Вестминстерском магистратском суде [Лондона] подадут прошение о его освобождении под залог", - говорится в документе.

Представители австралийца намерены настаивать на том, что из-за ослабленного здоровья он подвергается особенно высокому риску развития опасных осложнений в случае заражения новым коронавирусом. Британские эксперты предупреждают о том, что в стране могут скончаться сотни заключенных, если в тюрьмах королевства начнется вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида. На выходных британская оппозиция обратила внимание правительства на данную ситуацию, предложив рассмотреть возможность освобождения заключенных, представляющих минимальную опасность для общества.

В прошлом году представляющие Ассанжа юристы отказались от намерения просить об освобождении их клиента под залог, так как суд заявил о наличии "существенных оснований полагать", что австралиец предпримет очередную попытку уйти от правосудия, если окажется на свободе.

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле прошлого года Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

В феврале в Королевском суде лондонского района Вулидж прошел первый этап слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Они должны возобновиться в мае, однако из-за пандемии могут быть перенесены на более поздний срок. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.