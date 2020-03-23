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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Чехии достигло 1236

Наибольшее число заразившихся находится в Праге и примыкающем к столице республики Центральночешском крае

ПРАГА, 23 марта. /ТАСС/. В Чехии количество граждан, у которых был диагностирован коронавирус, возросло за сутки с 1047 до 1236 человек. Об этом информировало в понедельник министерство здравоохранения республики.

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"В Чехии 1236 случаев позитивной диагностики на коронавирус, - отмечается в сообщении. - Анализы прошли 17 337 граждан".

Коронавирус распространяется на всей территории страны. Наибольшее число заразившихся находится в Праге и примыкающем к столице республики Центральночешском крае.

Минздрав информировал о первых случаях позитивной диагностики коронавируса 1 марта. За это время от COVID-19 излечились семь человек. Состояние 15 больных медики оценивают как "очень тяжелое" или "критическое".

В воскресенье в пражской больнице умер 95-летний мужчина. Кроме прочих заболеваний, у него был диагностирован коронавирус. Это была первая смерть в республике от COVID-19.

Теги
ЧехияРаспространение коронавируса нового типа
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