CNN: несколько сотен заключенных освободят в штате Нью-Джерси из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Председатель верховного суда штата Нью-Джерси Стюарт Рабнер принял решение освободить из тюрем штата несколько сотен заключенных в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN, отметив, что решение было принято после консультацией с прокуратурой штата и с ассоциацией адвокатов.

"Сокращение числа заключенных в тюрьмах штата отвечает интересам общественности, поскольку снижает угрозу распространения коронавируса", - привела телекомпания выдержку из постановления судьи. Те заключенные, у которых выявлен коронавирус, освобождены не будут до тех пор, пока не будет принято решение о том, как обеспечить их нахождение в изоляции.

По оценкам правозащитной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) распоряжение председателя верховного суда штата Нью-Джерси может затронуть несколько сотен заключенных, прежде всего тех, кто совершил мелкие правонарушения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 41,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 499 человек умерли. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.