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МИД Великобритании просит всех находящихся за границей граждан вернуться на родину

Внешнеполитическое ведомство также советует британцам не покидать пределы страны без особой необходимости

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Великобритании призывает граждан страны, находящихся за границей, по возможности вернуться на родину в ближайшее время. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Великобритании, находящимся в зарубежных поездках, скорее вернуться в Соединенное Королевство, если у них есть доступ к коммерческим рейсам", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство также советует британцам не покидать пределы страны без особой необходимости.

МИД Соединенного Королевства находится в контакте с авиакомпаниями и призывает международное сообщество оказать помощь, чтобы обеспечить британцам возможность вернуться домой, отмечается в заявлении.

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ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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