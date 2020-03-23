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Распространение коронавируса нового типа

Власти Ставрополья заявили, что регион обеспечен продуктами питания

На складах края находится до 30 тыс. тонн овощей, а зерна и зернобобовых культур - более 700 тыс. тонн

ПЯТИГОРСК, 23 марта. /ТАСС/. Перечень перерабатывающих компаний, которые готовы увеличить объемы производства продуктов питания, сформирован на Ставрополье. Они смогут полностью удовлетворить потребности края в случае возникновения такой необходимости в условиях распространения нового коронавируса, сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.

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Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что жители края покупают в магазинах товары и продукты питания сразу оптовыми партиями, опасаясь дефицита.

"Сформирован перечень предприятий перерабатывающей промышленности края, которые готовы увеличить объемы производства продуктов питания. В том числе ежесуточная выпечка хлеба может быть увеличена до 100 тонн, производство круп - до 10 тонн, молочной продукции - до 400 тонн, муки и макаронных изделий - до 400 тонн, что полностью удовлетворяет потребности Ставрополья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент по разным группам товаров обеспеченность составляет от пяти дней (для скоропортящейся продукции) до 12 месяцев. На складах края на хранении находится до 30 тыс. тонн овощей, зерна и зернобобовых культур - более 700 тыс. тонн.

В пресс-службе городской администрации Железноводска сообщили, что спрос на продукты питания за последние несколько дней снизился на 30%. Анализ потребительского рынка по-прежнему не выявил дефицита продуктов питания и роста цен на продовольствие. "Мы провели мониторинг цен и качества популярных у населения продуктов - круп, макаронных изделий, сахара, консервов. Разница в ценах составляет от 3 до 5 рублей. Также на особом контроле регулярность поставок - их осуществляют ежедневно", - цитирует пресс-служба слова главы города Евгения Моисеева.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайРаспространение коронавируса нового типа
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