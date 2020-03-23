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Распространение коронавируса нового типа

Военнослужащий в Центральном командовании США заразился коронавирусом

Отмечается, что он вернулся из другой страны 15 марта и сразу же отправился на карантин, а три дня спустя у него появились характерные симптомы

ТАСС, 23 марта. Военнослужащий в Центральном командовании (СЕНТКОМ) ВС США сдал тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Об этом сообщается в понедельник в заявлении СЕНТКОМ.

"Тест служащего ВМС США, несущего службу в штаб-квартире Центрального командования, дал положительный результат на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) 20 марта 2020 года, он проходит лечение в своем доме в Тампе, штат Флорида", - указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что военный вернулся в Соединенные Штаты из другой страны 15 марта и сразу же отправился на карантин. Три дня спустя у него появились характерные симптомы, в связи с чем ему был проведен анализ, который и дал положительный результат.

В зону ответственности Центрального командования входят Ближний Восток и Северная Африка.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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