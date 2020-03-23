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Распространение коронавируса нового типа

Священники Москвы будут совершать таинства дома у прихожан в группе риска по коронавирусу

Для этого желающим нужно обратиться с просьбой в близлежащие приходы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Духовенство Московской городской епархии будет оказывать помощь пожилым и страдающим хроническими заболеваниями прихожанам в совершении таинств на дому в связи с пандемией коронавируса, для этого будет организовано дежурство священников. Об этом говорится в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) о помощи прихожанам, находящимся в группе повышенного риска, опубликованном на сайте Московской городской епархии в понедельник.

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"Настоятелям и клирикам храмов, наместникам и игумениям столичных ставропигиальных монастырей благословляется, проявляя особую пастырскую заботу о прихожанах, находящихся в группе повышенного риска, <…> организовать дежурство духовенства для неотложного исполнения просьб престарелых прихожан и лиц с хроническими заболеваниями о совершении таинств в их домах, продумав и применив систему оповещения дежурных священников о вышеуказанных нуждах, активно привлекая к посещению престарелых прихожан приходские социальные службы и волонтеров", - говорится в письме.

Согласно документу, прихожанам из группы риска по коронавирусу до 10 апреля благословляется совершать молитву дома, обращаясь по мере необходимости в близлежащие приходы с просьбой направить к ним священника для проведения исповеди и причастия.

23 марта Патриарх Московский и всея Руси Кирилл распорядился создать рабочую группу по координации деятельности церковных учреждений в период пандемии коронавируса. Митрополит Дионисий был назначен ее председателем.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял заявление в связи с распространением коронавируса и утвердил инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей РПЦ. Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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