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Распространение коронавируса нового типа

Число погибших от коронавируса в мире превысило 14 тыс.

По данным ВОЗ, количество зараженных достигло 333 тыс.

ЖЕНЕВА, 23 марта. /ТАСС/. В общей сложности 332 930 заразившихся коронавирусом и 14510 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (12:00 мск) 23 марта. Об этом сообщила в понедельник в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 40 тыс. человек и достигло 332 930. Число случаев с летальным исходом выросло на 1727, до 14510. Больше всего заболевших и умерших отмечено в европейском регионе - соответственно 171 424 и 8743 случая. За сутки число заболевших там выросло на 20 131, а умерших - на 1318.

На втором месте - западно-тихоокеанский регион ВОЗ, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 23 марта зафиксировано 95 637 заболевших и 3473 случая с летальным исходом.

За сутки о выявлении коронавируса ВОЗ сообщили три новых страны.

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