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75-летие Победы

Республиканский субботник планируют провести в преддверии Дня Победы в КЧР

Планируется, что в акции примут участие 40 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 23 марта. /ТАСС/. Республиканский субботник в преддверии Дня Победы планируют провести в Карачаево-Черкесии. Ожидается, что участие в нем примут около 40 тыс. человек, сообщила в понедельник ТАСС и.о. начальника управления охраны окружающей среды и водных ресурсов региона Валентина Ляшова.

"В рамках подготовки ко Дню Победы 25 апреля в Карачаево-Черкесской Республике пройдет масштабный республиканский субботник. Управлением определен фронт работы в каждом населенном пункте, распределены силы и средства в соответствии с объемом предстоящих работ", - сказала она.

По ее словам, в мероприятии планируется участие работников государственных и муниципальных учреждений, учителей и учащихся школ, жителей региона - всего около 40 тыс. человек.

Ранее глава региона Рашид Темрезов в ходе заседания оргкомитета по вопросу подготовки и проведения празднования 75-летнего юбилея Победы сообщил, что из республиканского бюджета будут выплачены единовременные выплаты 115 ветеранам Великой Отечественной войны в размере 50 тыс. рублей. Труженики тыла и вдовы погибших фронтовиков получат выплаты в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, в городе Черкесске планируется высадить около 4 тыс. деревьев по числу жителей города, которые погибли или пропали без вести во время Великой Отечественной войны.

Сообщалось, что в республике проведут торжественные шествия во дворах участников войны, которые в силу возраста или других причин не смогут принять участие в праздничных торжествах. Также планируется подготовить экскурсии для школьников по местам боевой славы, организовать передвижные исторические выставки по территории региона и составить карту памятников КЧР.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 87 человек - фронтовики и инвалиды войны, а также 1677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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