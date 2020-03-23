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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге создан межведомственный совет по противодействию распространению коронавируса

Губернатор города Александр Беглов назвал обстановку сложной, но отметил, что она находится под контролем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции создан в Санкт-Петербурге. Первое заседание новой структуры провел в понедельник губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

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"Наша главная задача - отладить совместную работу таким образом, чтобы все ветви власти в нашем городе работали слаженно и оперативно решали возникающие задачи", - привели в пресс-службе слова главы города.

В состав совета вошли представители полиции, управления по вопросам миграции, управления на транспорте, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии, пограничного и таможенного управлений, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный федеральный инспектор, вице-губернаторы Санкт-Петербурга, представители законодательного собрания города. Структура будет координировать деятельность оперативных штабов и иных коллегиальных органов, которые уже работают на федеральном и городском уровнях, добавили в пресс-службе.

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказала на заседании, что по почтовым ящикам горожан начали разносить листовки с информацией о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции, их напечатано около 2,5 млн штук. Еще 50 тыс. изготовленных листовок содержат инструкции для тех, кто приехал из-за рубежа. Она также сообщила, что в настоящее время готовятся инструкции о том, как вести себя в режиме самоизоляции: их планируют печатать на обратной стороне квитанций за коммунальные услуги.

"У нас обстановка сложная, но она находится под контролем. Наша главная задача - чтобы у нас не было паники, она может привести к удорожанию продуктов. Продуктов у нас в городе вполне достаточно. Торговые предприятия имеют трехнедельный запас, а на складах более чем на три месяца необходимой продукции имеется, в том числе медикаменты", - сказал Беглов.

Вместе с тем губернатор указал на необходимость для каждого вернувшегося из-за границы обязательно проинформировать о своем приезде районную поликлинику или позвонить по телефону 112. Он напомнил, что к нарушителям могут быть применены самые строгие меры вплоть до уголовной ответственности. Беглов также отметил, что если в дальнейшем ситуация с распространением коронавируса будет развиваться в худшую сторону, власти города будут принимать еще более жесткие меры. "Если ситуация будет улучшаться, то будем принимать другие решения, чтобы жизнь горожан была более спокойной и снимать соответствующие ограничения", - пояснил он.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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