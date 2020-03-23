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Власти Кубани рекомендовали работодателям объявить Радоницу выходным днем

Этот день не будет выходным для работников транспортной отрасли, объектов энергетики и ЖКХ

КРАСНОДАР, 23 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рекомендовали работодателям региона сделать день первого после Пасхи поминовения усопших (Радоница), который в этом году выпадает на 28 апреля, выходным днем. Соответствующее постановление разместил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Установить в администрации Краснодарского края нерабочий день 28 апреля 2020 года. <…> Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, работодателям, находящимся или использующим труд работников на территории Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством, установить нерабочий день 28 апреля", - говорится в тексте постановления.

Согласно постановлению, местным властям рекомендуется содействовать проведению поминальных мероприятий. Согласно документу, о том, чтобы объявить день Радоницы выходным, ходатайствовала Екатеринодарская и Кубанская епархия.

Отмечается, что этот день не будет выходным для работников транспортной отрасли, объектов энергетики и ЖКХ и других предприятий, приостановка деятельности которых невозможна по тем или иным причинам.

Радоница - день поминовения усопших, по церковному православному календарю памятная дата приходится на девятый день после празднования Пасхи.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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