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В работе Netflix произошел сбой

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Нидерландах, Швейцарии, а также Бразилии

ТАСС, 23 марта. Проблемы в работе американского сервиса потокового видео Netflix наблюдаются в понедельник в ряде стран. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Германии, Нидерландах, Швейцарии, а также Бразилии. О сбоях в России пока не сообщается.

По данным сервиса, у большей части пользователей возникают проблемы с просмотром видео (около 40%), порядка 31% не могут войти в учетную запись, еще 28% жалуются на отсутствие соединения.

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