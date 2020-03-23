Около 60 калининградцев обратились к властям за помощью в возвращении из-за границы

"Это те [около 60 человек], кто заявил о себе как о нуждающихся в помощи с возвращением, то есть позвонили на горячие линии или написали в аккаунты МИД", - сказала руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям области Алла Иванова, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, с проблемами столкнулись жители области, оказавшиеся в Марокко, на Тенерифе и в Испании. "Сейчас уже подлетает в Шереметьево группа, в том числе калининградцев, из Марокко. Есть большие группы с нашими земляками на Тенерифе и в Испании, но, судя по наличию рейсов "Аэрофлота", эта проблема тоже будет решена в ближайшее время", - цитирует пресс-служба Иванову.

Часть жителей региона столкнулась с проблемой возвращения из Германии на своих автомобилях. "По нашим данным, в Германии сейчас остаются порядка десяти туристов из Калининградской области. Вместе с посольством [России] продолжаем работу по их возвращению", - сказала руководитель регионального ведомства.

Иванова добавила, что много обращений поступает от граждан, столкнувшихся с проблемой транзитного проезда через территорию Литвы в Калининградскую область, - с прошлой недели по решению литовской стороны он разрешен только на двух поездах. "Сейчас поступает порядка 300 звонков ежедневно. Очень много обращений, связанных с транзитом через Литву, тем более, что ситуация там постоянно меняется. Например, вчера вечером было принято решение продлить транзит по территории Литвы для тех, кто возвращается в Калининградскую область. Правда, с некоторыми условиями, которые мы пока не знаем, как трактовать: для тех, кто едет наземным транзитом, то есть автомобилем или автобусом, должен быть обеспечен сопровождающий конвой. Как это будет выглядеть, пока разъяснений не получили", - сказала она.

Власти региона рекомендовали всем жителям области, которые не могут вернуться из-за границы, сообщить о своей ситуации на горячие линии МИД России, обратиться в российские дипломатические учреждения.