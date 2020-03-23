{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Около 60 калининградцев обратились к властям за помощью в возвращении из-за границы

Среди них - туристы в Марокко, Германии и Испании

КАЛИНИНГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Около 60 жителей Калининградской области обратились к региональным властям за помощью в возвращении в регион из-за границы, сообщила пресс-служба областного правительства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Это те [около 60 человек], кто заявил о себе как о нуждающихся в помощи с возвращением, то есть позвонили на горячие линии или написали в аккаунты МИД", - сказала руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям области Алла Иванова, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, с проблемами столкнулись жители области, оказавшиеся в Марокко, на Тенерифе и в Испании. "Сейчас уже подлетает в Шереметьево группа, в том числе калининградцев, из Марокко. Есть большие группы с нашими земляками на Тенерифе и в Испании, но, судя по наличию рейсов "Аэрофлота", эта проблема тоже будет решена в ближайшее время", - цитирует пресс-служба Иванову.

Часть жителей региона столкнулась с проблемой возвращения из Германии на своих автомобилях. "По нашим данным, в Германии сейчас остаются порядка десяти туристов из Калининградской области. Вместе с посольством [России] продолжаем работу по их возвращению", - сказала руководитель регионального ведомства.

Иванова добавила, что много обращений поступает от граждан, столкнувшихся с проблемой транзитного проезда через территорию Литвы в Калининградскую область, - с прошлой недели по решению литовской стороны он разрешен только на двух поездах. "Сейчас поступает порядка 300 звонков ежедневно. Очень много обращений, связанных с транзитом через Литву, тем более, что ситуация там постоянно меняется. Например, вчера вечером было принято решение продлить транзит по территории Литвы для тех, кто возвращается в Калининградскую область. Правда, с некоторыми условиями, которые мы пока не знаем, как трактовать: для тех, кто едет наземным транзитом, то есть автомобилем или автобусом, должен быть обеспечен сопровождающий конвой. Как это будет выглядеть, пока разъяснений не получили", - сказала она.

Власти региона рекомендовали всем жителям области, которые не могут вернуться из-за границы, сообщить о своей ситуации на горячие линии МИД России, обратиться в российские дипломатические учреждения.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Более 43 тыс. россиян вернулись домой специальными рейсами "Аэрофлота"
Наибольшее количество пассажиров было доставлено из Берлина - 3260
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС