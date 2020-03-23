Премьер Чехии назвал борьбу с коронавирусом сложнейшим испытанием в истории страны

ПРАГА, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал жителей республики проявить выдержку в связи с действующими ограничительными мерами, введенными в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом он заявил в обращении к согражданам, которое в понедельник вечером транслировали чешские телеканалы. Политик произнес его с надетой на лицо медицинской повязкой, предохраняющей от инфекции.

"Наша страна за всю ее историю не прошла через такое испытание [каким является пандемия коронавируса], - подчеркнул он. - Понимаю, что людям осложнена жизнь [из-за действующих ограничительных мер]. Никто из нас не был готов к такому испытанию. Прощу вас проявить выдержу и терпение. К этой кризисной ситуации не был готов никто в Европе".

Правительство оперативно оценивает ситуацию и вводит в действие меры, направленные на предотвращение расширения коронавируса. "Цель - уберечь наших граждан, а в экономическом секторе - воспрепятствовать увольнениям и банкротству [отдельных] предпринимателей и [целых] компаний", - сказал Бабиш.

Правительство, как отметил премьер, работает круглосуточно и без перерывов. Принимаемые против коронавируса меры кабмин координирует с властями других стран. Нарушения предписанного медиками режима полного домашнего карантина отдельными инфицированными безответственными гражданами продлевает действие этих мер.

Бабиш особо призвал жителей Чехии оберегать пожилых людей, для которых коронавирус представляет главную угрозу. Гражданам преклонного возраста необходима временная изоляция, чтобы избежать заражение инфекцией.

Общенациональный карантин продлен до 1 апреля

Правительство продлило в понедельник действующий в республике общенациональный карантин до 1 апреля. Он был введен 16 марта, а с 12 марта в стране действует режим чрезвычайной ситуации.

Коронавирус распространяется на всей территории страны. Наибольшее число заразившихся находится в Праге и примыкающем к столице республики Центральночешском крае.

Минздрав информировал о первых случаях позитивной диагностики коронавируса 1 марта. За это время от COVID-19 излечились семь человек. Состояние 15 больных медики оценивают как "очень тяжелое" или "критическое".

В воскресенье в пражской больнице умер 95-летний мужчина. Кроме прочих заболеваний, у него был диагностирован коронавирус. Это была первая смерть в республике от COVID-19.