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Распространение коронавируса нового типа

В Молдавии ужесточают режим ЧП и привлекают армию для поддержания порядка

Власти вводят запрет на посещение парков и других публичных мест отдыха с 25 марта

КИШИНЕВ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии вводят запрет на посещение парков и других публичных мест отдыха с 25 марта. Как сообщил в понедельник премьер-министр республики Ион Кику на брифинге по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, к поддержанию порядка будет привлечена армия.

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"Начиная с 25 марта в городах вводится ограничение на посещение парков и других публичных зон, где собираются люди. Это очень жесткая, но абсолютно необходимая мера для остановки распространения коронавируса. МВД и Минобороны будут ответственны за соблюдение этих ограничительных мер жителями республики", - сказал Кику. По его словам, привлечение армии обсуждалось с президентом страны, главнокомандующим Вооруженными силами Игорем Додоном.

Ранее парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение, которое будет действовать предварительно до 15 мая. Республика закрыла границы, не работают учебные заведения, магазины (кроме продовольственных и аптек), большинство учреждений. Людей просят оставаться в своих домах. На сегодняшний день в Молдавии подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом, однако власти страны готовятся к сценарию, когда число больных может достичь 2 тыс.

Теги
МолдавияКику, ИонРаспространение коронавируса нового типа
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