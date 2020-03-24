Правительство Украины не видит необходимости в введении чрезвычайного положения

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Украины не видит необходимости вводить режим чрезвычайного положения на всей территории страны из-за "умеренных" темпов распространения нового коронавируса. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Нет необходимости в введении чрезвычайного положения на Украине", - сказал он в эфире телеканала ICTV.

Шмыгаль пояснил, что на сегодняшний момент нет такой необходимости, так как распространение коронавируса имеет "умеренную динамику". В то же время он признал, что ситуация может измениться.

Премьер также напомнил, что правительство в понедельник приняло ряд новых мер для нераспространения коронавируса, в частности, со вторника украинцам запрещено покидать страну в туристических целях, закрыты все аэропорты, кроме международного аэропорта Борисполь под Киевом, а также принят ряд других решений.

С 12 марта по 3 апреля на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутренние междугородные сообщения. Приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, с 23 марта на общественном транспорте в столице могут ездить только медики, сотрудники аптек и продуктовых магазинов по спецпропускам. По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.

Правительство Украины ввело режим чрезвычайно ситуации в 9 областях страны. На данный момент в стране зафиксировано 73 случая коронавируса, из них три летальных, один человек выздоровел.