В США заявили, что могут расширить список стран, въезд из которых будет запрещен

ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Американские власти на ежедневной основе изучают данные по числу заразившихся коронавирусом в мире, чтобы в случае ухудшения обстановки в какой-либо из стран ввести запрет на въезд из нее в Соединенные Штаты. Об этом заявил в понедельник в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель Министерства внутренней безопасности (МВБ) США высокого ранга.

"Многие из вас спрашивают, рассматривается ли введение ограничений на въезд из той или иной страны. Ответ - да. И нет даже необходимости называть конкретную страну. Каждый день группа специалистов [по борьбе с коронавирусом] под руководством вице-президента [Майкла Пенса] изучает данные по количеству заболевших по всему миру, и это делается для того, чтобы потенциально изменить наши ограничения, добавить дополнительные ограничения к тем, что уже введены в действие", - сказал он.

При этом, по его словам, пока что нельзя сказать, когда уже введенные ограничения будут сняты. "Мы пообещали, что эти ограничения будут введены на ограниченный промежуток времени, но в настоящий момент трудно сказать, когда их действие может завершиться. Это будет тогда, когда распространение вируса больше не будет представлять угрозы для Соединенных Штатов или наших соседей. Другими словами, когда ситуация в мире начнет возвращаться к норме", - подчеркнул представитель МВБ.

Он отметил также, что те же условия будут применяться и к странам Шенгенской зоны, однако в их случае ограничения могут быть сняты только "со всей зоны одновременно". "Для этого нам надо, чтобы количество новых случаев заражения, конечно же, снижалось, а не как сейчас - увеличивалось. Это основное условие", - пояснил чиновник. По его словам, другие факторы, которые будут приниматься во внимание, - это также способность страны или в данном случае всей Шенгенской зоны как единого целого адекватно оценивать реальное количество случаев заражения, а также состояние системы здравоохранения, "переполнена ли она или же справляется с существующим количеством пациентов".

Запрет на въезд в США

Президент США Дональд Трамп 13 марта ограничил въезд в страну тех, кто побывал в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет также на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев, американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта Трамп объявил также, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение своей южной границы с Мексикой и северной границы с Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".