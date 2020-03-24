Муфтий Чечни призвал проводить похороны и свадьбы в кругу семьи

ГРОЗНЫЙ, 24 марта. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) Чечни призвало жителей республики проводить похороны и свадьбы в кругу семьи, а пожилых людей также воздержаться от пятничной коллективной молитвы. Соответствующее заявление сделал муфтий региона Салах Межиев.

"Пока не пойдет на спад эта эпидемия необходимо воздерживаться от публичных мероприятий. Похороны и свадьбы необходимо также проводить в кругу семьи и как можно с меньшим участием людей. Отмечу, что эта информация должна дойти до каждого жителя региона", - заявил Межиев, добавив, что во всех мечетях во время пятничной молитвы необходимо информировать жителей о мерах предосторожности.