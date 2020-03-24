ВАШИНГТОН, 24 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что противомалярийный препарат плаквенил (гидроксихлорохин) со вторника начнут распространять в Нью-Йорке для лечения больных, заразившихся коронавирусом. Об этом глава американской администрации рассказал в понедельник на брифинге в Белом доме.

"Рад сообщить, что в Нью-Йорке начнутся клинические испытания существующих лекарств, которые могут быть эффективны против вируса. По моему указанию федеральное правительство поможет приобрести большое количество гидроксихлорохина, - сказал он. - [Препарат] начнет распространяться во вторник, будет доступным утром для многих в Нью-Йорке".

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 42,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 579 человек.