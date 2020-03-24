Twitter заблокировал доступ к странице ведущего новостного агентства Кубы

ГАВАНА, 24 марта. /ТАСС/. АдминистрацияTwitter заблокировала доступ к официальной странице новостного агентства Пренса Латина, базирующегося в Гаване, а также к страницам руководства ресурса. Об этом агентство сообщило в понедельник на своем сайте.

"Администрация Twitter ограничила доступ к странице агентства Пренса Латина, откуда более 109 тысяч пользователей постоянно получали информацию о самых важных новостях на острове и в мире, - говорится в сообщении. - Twitter приостанавливает действие учетных записей на фоне широкого освещения ситуации с распространением COVID-19 во всем мире, когда Куба демонстрирует свою солидарность с миром и информирует своих граждан о мерах по борьбе с этой инфекцией". Отмечается, что были заблокированы также страницы директора агентства Луиса Гонсалеса и двух главных редакторов.

В сентябре прошлого года страницы нескольких ведущих СМИ Кубы и ряда представителей пресс-служб государственных ведомств в Twitter были одновременно заблокированы администрацией социальной сети во время обращения к гражданам председателя Госсовета и Совета министров острова Мигеля Диас-Канеля в эфире государственного телевидения. Также была заблокирована учетная запись корреспондента телеканала RT на острове Оливера Саморы. По его словам, никаких объяснений от модераторов соцсети не последовало.

МИД Кубы назвал подобные действия "очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины", а Союз журналистов потребовал восстановить работу аккаунтов.