{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Туристов, находящихся на Кубе, изолируют до отъезда из-за коронавируса

Также временно отменяются все экскурсии и прокат автомобилей

ГАВАНА, 24 марта. /ТАСС/. Иностранные туристы, находящиеся в данный момент на острове, будут изолированы в местах проживания до дня своего отъезда для предотвращения распространения коронавируса нового типа в республике. Об этом в понедельник в эфире государственного телевидения заявил премьер-министр карибской страны Мануэль Марреро Крус.

"Всем туристам, находящимся в отелях, необходимо будет находиться в изоляции <...>, они не могут покинуть отель", - отметил политик. Он добавил, что эта мера касается и туристов, снимающих жилье у частных лиц - их переведут в отели. Также временно отменяются все экскурсии и прокат автомобилей.

Власти Кубы в пятницу объявили о решении закрыть с 24 марта въезд в республику для иностранцев на 30 дней во избежание распространения коронавируса. По официальным данным, на территории республики зарегистрировано 40 случаев заражения и один летальный исход. Среди инфицированных - один гражданин России.

По данным властей острова, на Кубе в данный момент находятся более 32 тыс. иностранных туристов, среди них - более 7 тыс. россиян.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
КубаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
За сутки коронавирусом в Китае заразились 78 человек
456 человек выздоровели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС