Туристов, находящихся на Кубе, изолируют до отъезда из-за коронавируса

ГАВАНА, 24 марта. /ТАСС/. Иностранные туристы, находящиеся в данный момент на острове, будут изолированы в местах проживания до дня своего отъезда для предотвращения распространения коронавируса нового типа в республике. Об этом в понедельник в эфире государственного телевидения заявил премьер-министр карибской страны Мануэль Марреро Крус.

"Всем туристам, находящимся в отелях, необходимо будет находиться в изоляции <...>, они не могут покинуть отель", - отметил политик. Он добавил, что эта мера касается и туристов, снимающих жилье у частных лиц - их переведут в отели. Также временно отменяются все экскурсии и прокат автомобилей.

Власти Кубы в пятницу объявили о решении закрыть с 24 марта въезд в республику для иностранцев на 30 дней во избежание распространения коронавируса. По официальным данным, на территории республики зарегистрировано 40 случаев заражения и один летальный исход. Среди инфицированных - один гражданин России.

По данным властей острова, на Кубе в данный момент находятся более 32 тыс. иностранных туристов, среди них - более 7 тыс. россиян.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.