Дети с ограниченными возможностями изучат родной край в Магадане на средства гранта

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также дети, которые не посещают детский сад, в Магадане изучают родной край в детской студии "Сова Мудрова". На средства президентского гранта - почти 500 тыс. рублей - общественники сейчас расширяют тематику занятий и привлекают к участию больше ребят в возрасте 4-5 лет, сообщила ТАСС руководитель Магаданской областной общественной организации работников культуры Ольга Гримайло.

"Детская студия "Сова Мудрова" работает с 2018 года, уже сформировался состав детей, которые занимаются в студии. Чтобы им и дальше было интересно посещать занятия, нам необходимо расширить и углубить программу, для этого мы и подавали заявку на еще один грант. Также мы сейчас привлекаем к участию в мини-экскурсиях и мастер-классах тех ребят, которые никогда не посещали студию. На средства, которые перечислил фонд, мы сейчас закупаем материалы для поделок: фетр, бумагу, клей. Как только приобретем все материалы для мастер-классов, дети приступят к занятиям по обновленной программе", - сообщила Гримайло и отметила, что до 5 апреля областной музей и областная библиотека, в которых проводят занятия, закрыты для профилактики коронавируса.

Занятия общественники проводят в Магаданском областном краеведческом музее. Детская студия является инклюзивной, одновременно туда приходят дети, которые не посещают детский сад и ребята с ОВЗ, для них проводят тематические экскурсии, а потом они делают поделки. К примеру, в апреле им предстоит смастерить плетеные корзины, а в мае - создать панно на тему "Я расскажу вам о войне". "Сейчас к нам приходит около 10 детей, но мы работаем над тем, чтобы привлечь к участию дошкольников, которые раньше не посещали "Сову Мудрову". Если ребят придет много, и им будет некомфортно заниматься всем вместе, мы разделим их на группы", - разъяснила Гримайло.

В этом году проект предусматривает также массовые развлекательные мероприятия для детей. Во время развивающих игр ребята, не посещающие детские сады, смогут познакомиться с другими дошкольниками, что благотворно влияет на социализацию.

Победители конкурса 2020 года

Победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. Прием заявок на второй конкурс начался 26 февраля.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.