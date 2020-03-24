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Распространение коронавируса нового типа

В Японии заявили, что возобновляют работу школ при выполнении ряда условий

Власти поддерживают возобновление занятий с началом нового учебного года 1 апреля

ТОКИО, 24 марта. /ТАСС/. Правительство Японии выступает за возобновление работы школ в стране при выполнении ряда условий, включая активную вентиляцию классов и поддержание физической дистанции между учениками и учителями. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.

"Ситуация с коронавирусом в стране не улучшилась, - заявил он. - Нужно вести подготовку к возобновлению работы школ, не ослабляя режима предосторожности".

По словам министра, власти поддерживают возобновление занятий с началом нового учебного года 1 апреля. При этом они будут требовать, чтобы при открытии школ соблюдались жесткие условия, включая гарантии регулярного проветривания классов, отсутствия их переполненности и неукоснительное соблюдение физической дистанции между учениками и учителями. Предполагается также регулярно измерять температуру у всех присутствующих в школах.

Министерство в то же время намерено требовать возобновление карантина в тех учебных заведениях, где будут выявлены зараженные новым коронавирусом. Предполагается учитывать и общую обстановку с распространением инфекции в том или ином районе.

Ранее в связи с угрозой заражений новым коронавирусом правительство Японии обратилось с просьбой закрыть школы на карантин со 2 марта. Обязательной силы эта рекомендация не имела, однако ее выполнили до 99% учебных заведений. В то же время в ряде районов стране школы не закрывались, поскольку там не было отмечено заражений коронавирусом. Карантин создал большие социальные проблемы, заставив многих родителей уходить в незапланированные отпуска, чтобы оставаться дома с детьми.

В Японии к настоящему времени заражение новым коронавирусом выявлено у более 1,8 тыс. человек. В это число включены 712 пассажиров и членов команды американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц находился на карантине в порту Иокогама к югу от Токио. В результате заражений умерли 52 человека, включая 14 с круизного лайнера. Число новых заражений увеличивается в Японии за сутки примерно на 40 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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