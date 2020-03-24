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Распространение коронавируса нового типа

Количество звонков на горячую линию в Приамурье выросло в пять раз

В регионе пока никто не заболел коронавирусом
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 24 марта. Количество звонков на горячую линию по теме борьбы с новым типом коронавируса в Амурской области, которые получены в течение суток, выросло с 45 до 225, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 20:00 (13:00 мск) 23 марта на горячую линию по коронавирусу в службу 112 поступило 225 обращений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что характер обращений изменился, и теперь почти треть звонивших консультировались по медицинским вопросам, а не о порядке медицинского наблюдения после прибытия из-за рубежа. Кроме этого, амурчане спрашивали, где приобрести маски. По данным властей, в Амурской области случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

Теги
РоссияАмурская областьДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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