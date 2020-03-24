Камчатка за два года поднялась на 49 позиций в рейтинге реализации молодежной политики

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 марта. /ТАСС/. Камчатский край за два последних года поднялся на 49 позиций в федеральном рейтинге реализации молодежной государственной политики и занимает 35 место в России и третье - в ДФО. Об этом ТАСС рассказала руководитель агентства по делам молодежи региона Виктория Подлесная.

Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно готовит и публикует итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику по 85 показателям.

"За два года Камчатский край преодолел 49 позиций в федеральном рейтинге, мы сегодня 35-е в России и третьи на Дальнем Востоке. Во-многом таких показателей удалось достичь из-за развития инфраструктура в Петропавловске-Камчатском. В городе появился Дворец молодежи, молодежный центр, в настоящее время эти площадки не пустуют почти ни дня. Активные ребята ездят на всероссийские форумы, мы проводим крупные мероприятия у себя, и все это, в итоге, дает такие хорошие показатели при оценке эффективности нашей работы", - рассказала ТАСС Виктория Подлесная.

Она добавила, что в числе критериев отбора при составлении рейтинга - молодежные мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, а также комплекс мероприятий по приоритетному направлению текущего года. Всего же в 2019 году на Камчатке было проведено около 15 крупных молодежных мероприятий, среди которых форумы "Камчатка - территория развития", "Диалог на равных", "Камчатка. Продвижение" .

В тройку лидеров итогового рейтинга по стране в этом году вошли Республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область. В ДФО лучшими регионами в сфере реализации государственной молодежной политики названы Приморье и Хабаровский край.