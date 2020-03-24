{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Камчатка за два года поднялась на 49 позиций в рейтинге реализации молодежной политики

Край занимает 35 место по России и третье - среди регионов Дальнего Востока
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 марта. /ТАСС/. Камчатский край за два последних года поднялся на 49 позиций в федеральном рейтинге реализации молодежной государственной политики и занимает 35 место в России и третье - в ДФО. Об этом ТАСС рассказала руководитель агентства по делам молодежи региона Виктория Подлесная.

Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно готовит и публикует итоговый рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику по 85 показателям.

"За два года Камчатский край преодолел 49 позиций в федеральном рейтинге, мы сегодня 35-е в России и третьи на Дальнем Востоке. Во-многом таких показателей удалось достичь из-за развития инфраструктура в Петропавловске-Камчатском. В городе появился Дворец молодежи, молодежный центр, в настоящее время эти площадки не пустуют почти ни дня. Активные ребята ездят на всероссийские форумы, мы проводим крупные мероприятия у себя, и все это, в итоге, дает такие хорошие показатели при оценке эффективности нашей работы", - рассказала ТАСС Виктория Подлесная.

Она добавила, что в числе критериев отбора при составлении рейтинга - молодежные мероприятия, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, а также комплекс мероприятий по приоритетному направлению текущего года. Всего же в 2019 году на Камчатке было проведено около 15 крупных молодежных мероприятий, среди которых форумы "Камчатка - территория развития", "Диалог на равных", "Камчатка. Продвижение" .

В тройку лидеров итогового рейтинга по стране в этом году вошли Республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область. В ДФО лучшими регионами в сфере реализации государственной молодежной политики названы Приморье и Хабаровский край.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Губернатор Приморья поручил главам городов выделить автомобили для перевозки врачей
Владивосток, Уссурийск, Артем и Находка должны будут выделить 15-20 машин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС