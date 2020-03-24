В Приморье семьи с детьми от трех до семи лет начнут получать новые выплаты с июля

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в Приморье начнут получать ежемесячную доплату на детей в возрасте от трех до семи лет со второго полугодия 2020 года. По указу, который в марте подписал президент РФ Владимир Путин, выплата устанавливается с 1 января 2020 года и предоставляется на условиях, предусмотренных законодательством субъекта, сообщается на сайте правительства Приморского края.

"Ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет в Приморье начнут предоставлять со второго полугодия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС разъяснили, что с июля министерство труда и социальной политики Приморского края начнет принимать документы у граждан для предоставления ежемесячной выплаты и отметили, что сейчас вносятся необходимые изменения в семейное федеральное законодательство. В регионе на эту меру социальной поддержки предусмотрели около 165 млн рублей. Получить выплаты смогут более 20 тыс. приморских семей.

"Получать пособие на каждого ребенка будут семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Сегодня его размер на душу населения в Приморье составляет 13189 рублей. Размер новых выплат составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Это 7221 рубль в нашем крае в 2020 году", - пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморья.