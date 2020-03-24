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Распространение коронавируса нового типа

Число заражений новым коронавирусом на Филиппинах превысило 500

Число летальных исходов от последствий коронавируса в стране достигло 33

ТАСС, 24 марта. Число случаев заражения новым коронавирусом на Филиппинах увеличилось на 39 и достигло 501. Об этом во вторник со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщило агентство Reuters.

По его данным, число летальных исходов от последствий коронавируса в стране достигло 33.

16 марта президент Филиппин Родриго Дутерте ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев из-за распространения коронавируса. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в столичной агломерации Большая Манила с 20:00 до 05:00 введен комендантский час.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

Теги
ФилиппиныРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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