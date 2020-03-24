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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом в Казахстане увеличилось до 64

Ранее президент Казахстана подписал указ о введении режима чрезвычайного положения

НУР-СУЛТАН, 24 марта. /ТАСС/. Казахстанские врачи выявили в столице страны два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных к настоящему моменту составляет 64.

"Зарегистрировано еще два случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждено 64 случая регистрации коронавируса", - говорится в сообщении.

Из них в столице 34 случая, в Алма-Ате - 26, в Караганде - два, а также по одному - в Алма-Атинской и Актюбинской областях.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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