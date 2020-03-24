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Распространение коронавируса нового типа

Губернатор Приморья поручил главам городов выделить автомобили для перевозки врачей

Владивосток, Уссурийск, Артем и Находка должны будут выделить 15-20 машин

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник поручил главам четырех крупных городов региона выделить из парка городских администраций автомобили для помощи в перевозке медицинских работников, нагрузка на которых возросла в последнее время из-за опасности распространения нового коронавируса. Об этом журналистам рассказала во вторник и.о. заместителя председателя правительства Приморского края, министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

Ранее во вторник власти сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения новой коронавиурсной инфекцией. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки, они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Состояние у обоих удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

"К работе с лицами, находящимися на карантине, мы привлекаем ординаторов Тихоокеанского государственного медицинского университета. В течение ближайших двух-трех дней мы прогнозируем, что может повыситься потребность в автотранспорте, потому что вот этих ординаторов, которых мы привлекаем, их нужно посадить на машину, обычную, которая просто перевозит бригаду по домам. И сегодня губернатор на заседании оперативного штаба поручил главам муниципальных образований (Владивостока, Уссурийска, Артема и Находки) выделить из своих гаражей 15-20 автомобилей, которые будут в резерве, для того, чтобы медицинская организация в любой момент могла автомобилем с водителем воспользоваться", - сказала министр.

Он добавила, что ежедневно порядка 500 человек возвращается в край из-за границы, в связи с чем, растет нагрузка на поликлиники, которые осуществляют наблюдение за ними на домашнем карантине.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичПриморский крайДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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