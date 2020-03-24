В Южной Корее зафиксировано 76 новых случаев заражения коронавирусом

СЕУЛ, 24 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 76, всего в стране отмечено 9037 случаев заражения. Об этом во вторник сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки умерли девять человек, общее число летальных исходов в стране достигло 120. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее поправились 3507 человек.

Из новых 76 случаев заражения 31 произошел в городе Тэгу и один в соседней провинции Кёнсан-Пукто. В Сеуле, Инчхоне и провинции Кёнгидо зафиксировано 20 случаев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 330 тыс. человек, зафиксировано более 15 тыс. летальных исходов.