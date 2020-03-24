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Распространение коронавируса нового типа

Более миллиарда индийцев оказались на закрытых из-за коронавируса территориях

В Индии также остановлено движение пассажирских поездов, работа метрополитенов, не ходят автобусы дальнего следования

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 марта. /ТАСС/. Власти в Индии к утру вторника закрыли и перевели на особый режим 606 из 728 округов страны, в которых проживает более миллиарда человек. Как сообщает во вторник сайт газеты The Times of India, округа закрыты в 30 из 36 штатов и союзных территорий.

В том числе закрыты все самые крупные мегаполисы: Нью-Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор и другие. Полицейские блокпосты перекрыли въезды в эти территории, попасть в них можно только по разрешению МВД и ряда других ведомств. Правительство распорядилось открыть 15 тыс. центров сбора анализов на коронавирус по всей стране, их обрабатывают в государственных лабораториях, к которым присоединились 16 частных лабораторий.

В Индии остановлено движение пассажирских поездов, работа метрополитенов, не ходят автобусы дальнего следования. Отменены международные авиарейсы, до 31 марта включительно не разрешен заход в индийские порты круизных судов. Однако, как сообщает пресс-служба правительства, грузовые суда и самолеты продолжают прибывать в Индию.

Закрыты рынки, торговые центры, кинотеатры, школы, колледжи, спортзалы и фитнес-центры. Также закрыты индуистские, буддистские и джайнские храмы, сикхские гурдвары, мечети и христианские церкви. Отменены все массовые мероприятия, многие регионы запретили собираться группой более пяти человек. Повсеместно остаются открытыми только медицинские учреждения, аптеки, продуктовые магазины, овощные и молочные лавки, булочные, работает связь, также продолжают работу городские дежурные службы.

По информации министерства здравоохранения и благополучия семьи, число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Индии выросло за сутки на 77 и достигло к утру вторника 492 (451 индиец и 41 иностранец). Из этого числа 37 пациентов выздоровели, 9 индийских граждан скончались. В настоящее время в больницах остаются 446 пациентов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

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ИндияРаспространение коронавируса нового типа
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