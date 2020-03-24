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Центр НТИ ДВФУ открыл доступ к платформе для виртуальных уроков и экспериментов по химии

Виртуальной лабораторией смогут пользоваться все желающие до 31 июня 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 24 марта. /ТАСС/. Центр Национальной технологической инициативы (НТИ) Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" открыл доступ к виртуальному пространству для проведения школьных уроков химии. Это поможет наладить образовательный процесс для школьников, переведенных на удаленное обучение из-за распространения коронавируса, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

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Компания "Стем-игры" является участником консорциума центра НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности". В 2019 году Центр НТИ ДВФУ помог провести тестирование виртуальной химической лаборатории в школах Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока. Ученики, прошедшие экспресс-курс по подготовке к ОГЭ из пяти занятий с использованием виртуальной лаборатории, показали на экзамене в 2019 году более высокие результаты, чем средние результаты экзамена в 2018 году.

"VR Chemistry LAB - виртуальное пространство, химическая лаборатория, где учащиеся могут планировать и проводить эксперименты, выдвигать гипотезы и проверять их на практике безопасно для своего здоровья. Лаборатория оборудована набором разнообразных реактивов и инструментов для проведения химических опытов. Бесплатный доступ к веб-версии продукта открыла компания "Стем-игры", так как многие школы на территории Российской Федерации переведены на дистанционный режим работы в связи с распространением коронавируса. Воспользоваться виртуальной лабораторией смогут все желающие до 31 июня 2020 года, при этом количество пользователей не ограничено", - сообщили в пресс-службе.

В открытой версии платформы доступны лабораторные работы по темам амфотерности, пламенного анализа, оксидов металлов и других из курса неорганической химии, свойств различных веществ.

Центр НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности открыт в ДВФУ в 2017 году. Научные сотрудники Центра реализуют проект "Образование", в рамках которого разрабатывается линейка образовательных продуктов в виртуальной реальности по предметам школьной программы и их внедрение в школьное образование. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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