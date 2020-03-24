Памятники участникам Великой Отечественной войны установят в двух селах ЕАО

ТАСС, 24 марта. Памятники землякам - участникам Великой Отечественной войны откроют в 2020 году в двух селах Еврейской автономной области. В апреле в регионе начнется акция "Вахта памяти", во время которой волонтеры проведут уборку воинских захоронений, сообщила во вторник ТАСС начальник управления внутренней политики Еврейской автономной области Инга Пекарь.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.

"В ЕАО 43 воинских захоронения в настоящее время паспортизированы. В настоящее время все захоронения находятся в удовлетворительном состоянии. В 2020 году планируется открытие двух памятников в поселке Смидович и поселке Птичник", - сообщила Инга Пекарь.

Планируется, что в праздновании Дня Победы будут задействованы все населенные пункты региона, от областного центра до маленьких сел и деревень. Особое внимание будет уделено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Для этого планируется провести специальные выставки, научно-практические конференции. В частности, врио губернатора области Ростислав Гольдштейн предложил запустить в социальных сетях народный проект "Время героев", который рассказал бы о жителях региона, которые делают жизнь земляков лучше. Среди них могут быть семьи, усыновляющие больных детей, спортсмены, которые вопреки серьезным травмам настойчиво идут к своей цели, люди, которые своим трудом вдохновляют окружающих.

В самом праздновании Дня Победы в Биробиджане впервые будет участвовать военная техника, сообщила пресс-служба правительства Еврейской автономной области. В торжественных мероприятиях примут участие 12 парадных расчетов, на центральной площади будут установлены пять единиц техники, будет работать полевая кухня. Всего же в военных парадах на Дальнем Востоке примут участие более 13,9 тыс. человек. В Хабаровске планируют привлечь 38 пеших парадных расчетов с участием около 4 тыс. человек.

Поселок Смидович находится в восточной части региона в долине реки Ин, его население - почти 4,3 тыс. человек. Село Птичник - спутник Биробиджана, примыкает к городу с юго-востока, население около 3,2 тыс. человек. Здесь расположены сельскохозяйственные предприятия Биробиджанского района.