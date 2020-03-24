Единороссы намерены направить средства на помощь гражданам в условиях коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена сократить свои расходы и перенаправить средства на оказание помощи гражданам в условиях коронавируса. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале партии со ссылкой на секретаря ее генсовета Андрея Турчака.

"Единая Россия" сократит свои расходы и перенаправит средства на оказание помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса. Речь идет о подготовке к выборам, массовых мероприятиях, транспортных и прочих орграсходах", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что "средства пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств защиты и оказание другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из группы риска (ветеранам ВОВ, пожилым людям, одиноким пенсионерам)".

На данный момент, по информации пресс-службы партии, в 13 регионах страны открыты волонтерские центры" Единой России" по оказанию помощи гражданам, они развернуты на базе партийных общественных приемных, до конца недели их планируется открыть во всех субъектах РФ. "Только за понедельник волонтеры обзвонили более 83 тысяч жителей страны. Адресно оказана помощь более 1600 гражданам из группы риска", - сообщает пресс-служба.

В частности, совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) были запущены онлайн-курсы для активистов по оказанию помощи пожилым людям в связи с распространением коронавируса, образовательные программы подготовило движение "Волонтеры Победы".