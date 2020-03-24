Рошаль заявил, что коронавирус указал на недостатки в здравоохранении

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Коронавирус указал на недостатки в мировом и отечественном здравоохранении, став для него поверкой. Об этом заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль в эфире телеканала "Россия-24" .

"Фактически сегодня это репетиция биологической войны <...> мы сейчас говорим только об этом, мы не говорим про атомную войну, мы не говорим про терроризм <...> и насколько вообще здравоохранение мира готово к этому, насколько мы готовы к этому", - сказал он.

По мнению Рошаля, проведенное сокращение коек, кадров в здравоохранении, оптимизация были не самыми лучшими решениями. "Мы должны сделать так, чтобы в каждом регионе было достаточно, когда помощь оказывается полная, своевременная и нормальная. Не дело, когда у нас катастрофа какая-то бывает, и больного везут в Москву. А если Москва выйдет из строя, тогда что будем делать? Поэтому в этом плане общее состояние здравоохранения нужно поднимать", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек уже выписаны. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.