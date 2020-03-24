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Распространение коронавируса нового типа

Попова: измерение температуры в аэропорту происходит незаметно, но проверяется каждый

Руководитель Роспотребнадзора сообщила, что тепловизоры установили еще в 2014-2015 годах из-за ситуации с лихорадкой Эбола

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Тепловизоры установлены во всех международных аэропортах России таким образом, чтобы санитарный контроль проходил каждый пассажир. Об этом рассказала главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Комсомольской правде", опубликованном во вторник.

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"Когда вы спускаетесь с борта самолета на территории Российской Федерации, в любом международном аэропорту, вы чаще всего не замечаете, но всегда над потоком людей в специально отведенных местах висит тепловизионное оборудование", - сказала она.

Попова пояснила, что его установили еще в 2014-2015 годах из-за ситуации с лихорадкой Эбола. По ее словам, температура тела каждого прилетевшего международным рейсом измеряется таким образом. Помимо этого, в рамках "двойного контроля" для предотвращения распространения коронавируса к пассажиру в самолете или ближе к выходу из аэропорта подходит специалист и меряет температуру еще раз.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаРаспространение коронавируса нового типа
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