В Минск доставили еще 70 туристов, застрявших во Внуково

МИНСК, 24 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания "Белавиа" доставила в Минск третьим чартерным рейсом 70 туристов, которые после прилета из ряда стран застряли в московском аэропорту Внуково. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении посольства Белоруссии в РФ в Twitter .

"Еще 60 белорусов возвратились на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ. На чартерном рейсе авиакомпании "Белавиа" в Минск из аэропорта Внуково (Москва) в общей сложности прибыло более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины", - уточнили в посольстве.

По возвращении в белорусскую столицу все пассажиры прошли необходимый медицинский осмотр в зоне прилета аэропорта в Минске.

С 18 марта в связи с распространением коронавируса Россия запретила въезд на территорию страны для иностранцев, в том числе и белорусских граждан. При этом транзит через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово оставался возможным при условии, что пассажиры не покинут транзитную зону и вылетят в Белоруссию в течение 24 часов. Однако большинство российских рейсов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибывали в московский аэропорт Внуково, из которого в настоящее время нет прямых рейсов в Минск.

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ приняло решение, что с 20 марта граждане Белоруссии, прибывающие российскими бортами в московские аэропорты, смогут вернуться домой из той воздушной гавани, куда прилетели, воспользовавшись специальными рейсами "Белавиа". 19 марта авиакомпания первым чартером вернула на родину около 100 белорусских туристов, затем 22 марта доставила в Минск еще 82 туриста.