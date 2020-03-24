В Израиле число зараженных коронавирусом достигло 1656

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Израиле увеличилось за последние сутки на 418 и достигло 1656 человек. Об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.

По его данным, состояние 31 заболевшего оценивается как тяжелое, 49 человек выздоровели.

Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии. 20 марта министерство здравоохранения сообщило о первой смерти пациента с коронавирусом.

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник провел длившееся 7 часов совещание, в ходе которого было решено "значительно ужесточить контроль" за исполнением мер по ограничению передвижения граждан для предотвращения распространения нового коронавируса.

Минздрав Израиля 17 марта рекомендовал гражданам еврейского государства выходить из своих домов "только в случаях крайней необходимости", к которым относятся работа в жизненно важных отраслях и поездки в продуктовые магазины и аптеки. 19 марта решением израильского правительства рекомендациям министерства здравоохранения был придан статус обязательных к исполнению. В частности, израильтянам запрещено посещение пляжей, бассейнов, парков, детских площадок, библиотек, музеев, предписано не собираться группами более 10 человек, воздерживаться от приема гостей и походов в гости, они также должны ездить в лифте по одному.