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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии количество заразившихся коронавирусом превысило 4,4 тыс.

Число жертв возросло с 21 до 25

ВЕНА, 24 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 3924 до 4486. Об этом сообщило во вторник Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в сводке на 08:00 (10:00 мск).

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Число жертв возросло с 21 до 25. Проверку на наличие вируса в Австрии прошли 28,3 тыс. человек. Девять человек выздоровели.

В Австрии до 13 апреля запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, рестораны, бары и кафе. Продолжают работать продуктовые супермаркеты, аптеки, банки, почтовые отделения, заправки и автомастерские. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на одиночную короткую прогулку.

Теги
АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
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