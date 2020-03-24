На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Больше всего случаев заражения выявлено в Киеве - 29, в Черновицкой области чуть меньше - 25. В Киевской области только за сутки диагностировано 10 новых случаев коронавируса, всего же в регионе их 15. Пять случаев зафиксировано в Ивано-Франковской области, по два - в Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской, Львовской областях, по одному - в Черкасской и Донецкой.

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84. Об этом во вторник сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения страны.

Всего на Украине, по данным Минздрава, три случая заражения привели к летальному исходу - в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Один пациент выздоровел.

С 12 марта по 3 апреля на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутренние междугородные сообщения. Приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, а с 23 марта на общественном транспорте в столице могут ездить только медики, сотрудники аптек и продуктовых магазинов по спецпропускам.

По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.

В понедельник правительство Украины приняло ряд новых мер для нераспространения коронавируса, в частности, со вторника украинцам запрещено покидать страну в туристических целях, закрыты все аэропорты, кроме международного аэропорта Борисполь под Киевом, а также принят ряд других решений.

Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в девяти областях страны. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас в стране наблюдается "умеренная динамика" распространения нового коронавируса, поэтому пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.