На Украине подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Число случаев обнаружения нового коронавируса на Украине увеличилось до 84. Об этом во вторник сообщил Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения страны.
Больше всего случаев заражения выявлено в Киеве - 29, в Черновицкой области чуть меньше - 25. В Киевской области только за сутки диагностировано 10 новых случаев коронавируса, всего же в регионе их 15. Пять случаев зафиксировано в Ивано-Франковской области, по два - в Днепропетровской, Тернопольской, Житомирской, Львовской областях, по одному - в Черкасской и Донецкой.
Всего на Украине, по данным Минздрава, три случая заражения привели к летальному исходу - в Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Один пациент выздоровел.
С 12 марта по 3 апреля на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутренние междугородные сообщения. Приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, а с 23 марта на общественном транспорте в столице могут ездить только медики, сотрудники аптек и продуктовых магазинов по спецпропускам.
По всей стране запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.
В понедельник правительство Украины приняло ряд новых мер для нераспространения коронавируса, в частности, со вторника украинцам запрещено покидать страну в туристических целях, закрыты все аэропорты, кроме международного аэропорта Борисполь под Киевом, а также принят ряд других решений.
Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в девяти областях страны. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сейчас в стране наблюдается "умеренная динамика" распространения нового коронавируса, поэтому пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение.