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Распространение коронавируса нового типа

Власти Крыма предложили ввести мораторий на повышение цен на лекарства

Некоторые производители лекарств, по данным властей региона, начали требовать предоплату за поставки продукции в аптечные сети

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Крыма предложили ввести в России мораторий на повышение отечественными производителями цен на лекарства.

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Об этом сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

Некоторые производители лекарств, по данным властей Крыма, начали требовать предоплату за поставки продукции в аптечные сети региона, а также подняли на 20-30% цены на отдельные противовирусные препараты.

"Оформите сегодня решением крымского оперативного штаба и направьте в центральный штаб предложение ввести мораторий на повышение цен производителями [лекарств] при поставках в розничные сети. В противном случае предлагаю лишать производителей мер государственной поддержки и размещать о них информацию в открытом доступе. Чтобы понимали, что спекулируют на тяжелой ситуации", - сказал Аксенов.

Теги
РоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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