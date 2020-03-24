Власти Крыма предложили ввести мораторий на повышение цен на лекарства

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Власти Крыма предложили ввести в России мораторий на повышение отечественными производителями цен на лекарства.

Об этом сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

Некоторые производители лекарств, по данным властей Крыма, начали требовать предоплату за поставки продукции в аптечные сети региона, а также подняли на 20-30% цены на отдельные противовирусные препараты.

"Оформите сегодня решением крымского оперативного штаба и направьте в центральный штаб предложение ввести мораторий на повышение цен производителями [лекарств] при поставках в розничные сети. В противном случае предлагаю лишать производителей мер государственной поддержки и размещать о них информацию в открытом доступе. Чтобы понимали, что спекулируют на тяжелой ситуации", - сказал Аксенов.