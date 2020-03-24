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Распространение коронавируса нового типа

Саксофонист Эмманюэль Дибанго умер после заражения коронавирусом

Ему было 86 лет
Эмманюэль Дибанго C Brandon/Redferns via Getty Images
Описание
Эмманюэль Дибанго
© C Brandon/Redferns via Getty Images

ПРЕТОРИЯ, 24 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших музыкантов и джазистов современной Африки, родившийся в Камеруне саксофонист Эмманюэль Н'Джоке Дибанго умер в возрасте 86 лет в одной из больниц Франции, куда он был помещен с диагнозом "новый коронавирус". Об этом сообщило во вторник агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на менеджера музыканта Тьерри Дюрепера.

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"Он умер утром в одной из больниц парижского региона", - отметил Дюрепера.

АFP отмечает, что Н'Джоке Дибанго стал первой знаменитостью мирового уровня, погибшей от осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Эмманюэль Н'Джоке Дибанго получил широкую известность с выходом в 1972 году альбома Soul Makossa ("Душа Макосса"). С годами он разработал свой собственный стиль афроджаза, который сочетал традиционный джаз, фанк и традиционную музыку Западной Африки. Эмманюэль Н'Джоке Дибанго также писал музыкальные произведения, включая песни. В 80-е годы прошлого века от тесно работал с французским композитором и певцом Сержем Генсбуром.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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